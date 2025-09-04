مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"كدا مفيش أجنبي؟".. شوبير يثير الجدل حول العضو الجديد في جهاز الأهلي

01:57 م الخميس 04 سبتمبر 2025

أحمد شوبير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل، حول استمرار الجهاز الفني الحالي للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، وعدم التعاقد مع مدير فني أجنبي في الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "مع شوبير": "أنا بطرح سؤال مشروع.. هل الجهاز الحالي ممكن يستمر؟ الحقيقة ما عنديش إجابة قاطعة، لكن بفكر معاكم بصوت عالي، لأن انضمام عادل مصطفى للجهاز يثير علامات استفهام".

وأضاف: "هو عادل مصطفى جاي فترة مؤقتة ولا هيكمل مع الفريق الأول حتى بعد التعاقد مع مدرب أجنبي؟ وهل الجهاز بالكامل سيبقى بعد وصول المدير الفني الجديد؟".

وأكمل: "عماد النحاس قدم دورا مهما في الموسم الماضي وساهم في حصد الدوري، وعودته كمدرب عام أو معاون تؤكد مكانته داخل الأهلي".

وأوضح: "ولكن السوؤال هل هذا الجهاز مؤقت فقط، أم أن النادي يفكر في استمراره حال تحقيق نتائج جيدة؟، لأن الأهلي أمامه حتى 25 نوفمبر، سيكون الفريق قد خاض 13 مباراة من أصل 26 في الدور الأول".

واختتم تصريحاته: "ده معناه إن الأهلي بيسابق الزمن للتعاقد مع مدرب أجنبي مميز، لكن حتى الآن كل اللي بقوله مجرد تساؤلات، وما عنديش أي معلومة مؤكدة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير جهاز الأهلي النادي الأهلي عماد النحاس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح