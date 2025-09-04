"كدا مفيش أجنبي؟".. شوبير يثير الجدل حول العضو الجديد في جهاز الأهلي

كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل، حول استمرار الجهاز الفني الحالي للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، وعدم التعاقد مع مدير فني أجنبي في الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "مع شوبير": "أنا بطرح سؤال مشروع.. هل الجهاز الحالي ممكن يستمر؟ الحقيقة ما عنديش إجابة قاطعة، لكن بفكر معاكم بصوت عالي، لأن انضمام عادل مصطفى للجهاز يثير علامات استفهام".

وأضاف: "هو عادل مصطفى جاي فترة مؤقتة ولا هيكمل مع الفريق الأول حتى بعد التعاقد مع مدرب أجنبي؟ وهل الجهاز بالكامل سيبقى بعد وصول المدير الفني الجديد؟".

وأكمل: "عماد النحاس قدم دورا مهما في الموسم الماضي وساهم في حصد الدوري، وعودته كمدرب عام أو معاون تؤكد مكانته داخل الأهلي".

وأوضح: "ولكن السوؤال هل هذا الجهاز مؤقت فقط، أم أن النادي يفكر في استمراره حال تحقيق نتائج جيدة؟، لأن الأهلي أمامه حتى 25 نوفمبر، سيكون الفريق قد خاض 13 مباراة من أصل 26 في الدور الأول".

واختتم تصريحاته: "ده معناه إن الأهلي بيسابق الزمن للتعاقد مع مدرب أجنبي مميز، لكن حتى الآن كل اللي بقوله مجرد تساؤلات، وما عنديش أي معلومة مؤكدة".