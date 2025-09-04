مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

جميع المباريات

لترتيب الأوراق.. هل يفاجئ فيريرا لاعبي الزمالك بهذا القرار بعد التوقف؟

10:02 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
  • عرض 8 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (4)
  • عرض 8 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
  • عرض 8 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 8 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر فيريرا
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر فيريرا
background

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة دخول الفريق في معسكر مغلق، بأحد الأماكن في القاهرة عقب انتهاء فترة الإيقاف الدولي الحالية.

ويتواجد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق في بلاده خلال الفترة الحالية، لقضاء فترة راحة قصيرة.

ومنح يانيك فيريرا، لاعبي الزمالك راحة لمدة أربع أيام، عقب الخسارة من وادي دجلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، استغلالا لفترة التوقف الدولي الحالية.

وخسر نادي الزمالك من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعود اللاعبين للتدريبات يوم الجمعة المقبلة، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الحالي، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن المدير الفني البلجيكي سوف يصل إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، من أجل استئناف تدريبات الفريق الأبيض يوم الجمعة المقبلة.

وأوضح المصدر، أنه لا يوجد نية لدخول الفريق في معسكر مغلق، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استئناف التدريبات، عقب التوقف الدولي الحالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فيريرا نادي الزمالك يانيك فيريرا أخبار الزمالك
