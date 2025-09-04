لترتيب الأوراق.. هل يفاجئ فيريرا لاعبي الزمالك بهذا القرار بعد التوقف؟

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة دخول الفريق في معسكر مغلق، بأحد الأماكن في القاهرة عقب انتهاء فترة الإيقاف الدولي الحالية.

ويتواجد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق في بلاده خلال الفترة الحالية، لقضاء فترة راحة قصيرة.

ومنح يانيك فيريرا، لاعبي الزمالك راحة لمدة أربع أيام، عقب الخسارة من وادي دجلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، استغلالا لفترة التوقف الدولي الحالية.

وخسر نادي الزمالك من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعود اللاعبين للتدريبات يوم الجمعة المقبلة، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الحالي، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن المدير الفني البلجيكي سوف يصل إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، من أجل استئناف تدريبات الفريق الأبيض يوم الجمعة المقبلة.

وأوضح المصدر، أنه لا يوجد نية لدخول الفريق في معسكر مغلق، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استئناف التدريبات، عقب التوقف الدولي الحالي.