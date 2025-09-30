مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"الأعلى تقييمًا".. ماذا قدم حسين الشحات خلال 29 دقيقة بمباراة الأهلي و الزمالك؟


كتب ـ مصطفى الجريتلي:

05:25 م 30/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 6 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 6 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 6 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 6 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف حسين الشحات لاعب الأهلي الأضواء فور مشاركته بمباراة فريقه أمام نظيره الزمالك ليحصد النقاط الثلاثة فريقه.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

إحصائيات حسين الشحات خلال مباراة الأهلي والزمالك

حسين الشحات شارك بديلاً لزميله طاهر محمد طاهر الذي غادر ملعب المباراة مصابًا بالدقيقة 69.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى سجل حسين الشحات هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 71 بعد تمريرة وصلته من زميله محمد شريف داخل منطقة الجزاء.

ولم تمر ست دقائق على الهدف الأول حتى حصل حسين الشحات على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة مع المحترف المغربي بصفوف الزمالك محمود بنتايج ليسددها بنجاح محمود حسن تريزيجيه.

ولمس حسين الشحات خلال 29 دقيقة خاضها بالقمة 13 مرة ليمرر 7 تمريرات لزملائه من بينهن 5 تمريرات صحيحة بدقة تمرير 71%، فيما أرسل كرة مفتاحية واحدة ونفذّ مراوغة واحدة وكانت صحيحة كما سدد كرة على المرمى.

ونفذّ الشحات مراوغة واحدة صحيحة من أصل اثنتين فيما فاز بالتحامين أرضيين من أصل 3 بينما خسر الاستحواذ 3 مرات ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

اقرأ أيضًا:
"لم يسدد كرة".. ماذا قدم خوان بيزيرا مع الزمالك أمام الأهلي؟

من المدرجات.. زاوية جديدة لهدف حسين الشحات بمرمى الزمالك (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك حسين الشحات الزمالك الأهلي مباراة الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم