خطف حسين الشحات لاعب الأهلي الأضواء فور مشاركته بمباراة فريقه أمام نظيره الزمالك ليحصد النقاط الثلاثة فريقه.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

إحصائيات حسين الشحات خلال مباراة الأهلي والزمالك

حسين الشحات شارك بديلاً لزميله طاهر محمد طاهر الذي غادر ملعب المباراة مصابًا بالدقيقة 69.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى سجل حسين الشحات هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 71 بعد تمريرة وصلته من زميله محمد شريف داخل منطقة الجزاء.

ولم تمر ست دقائق على الهدف الأول حتى حصل حسين الشحات على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة مع المحترف المغربي بصفوف الزمالك محمود بنتايج ليسددها بنجاح محمود حسن تريزيجيه.

ولمس حسين الشحات خلال 29 دقيقة خاضها بالقمة 13 مرة ليمرر 7 تمريرات لزملائه من بينهن 5 تمريرات صحيحة بدقة تمرير 71%، فيما أرسل كرة مفتاحية واحدة ونفذّ مراوغة واحدة وكانت صحيحة كما سدد كرة على المرمى.

ونفذّ الشحات مراوغة واحدة صحيحة من أصل اثنتين فيما فاز بالتحامين أرضيين من أصل 3 بينما خسر الاستحواذ 3 مرات ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

