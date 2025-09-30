عيب عليك هو عشان قصير".. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي، بسبب التنمر على أحد اللاعبين.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أخلاق اللاعب بتبان في مواقف و مش معني انك عندك زبيبة في جبهتك ده يدل على اخلاقك وتدينك".

وأضاف: "عيب عليك تتريق علي لاعب عشان قصير ربنا هو اللي خلقه وخلقك".

واختتم تصريحاته: "واعتقد انت لسه كان عندك موقف سابق مع لاعب و برده مش بتتعلم رغم ان ربنا هو اللي كرمك امبارح".

وحقق النادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما ظل الزمالك في الصدارة برصيد 17 نقطة فقط.