مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

14 14
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

عيب عليك هو عشان قصير".. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

كتب : مصراوي

02:37 م 30/09/2025

الإعلامي خالد الغندور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي، بسبب التنمر على أحد اللاعبين.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أخلاق اللاعب بتبان في مواقف و مش معني انك عندك زبيبة في جبهتك ده يدل على اخلاقك وتدينك".

وأضاف: "عيب عليك تتريق علي لاعب عشان قصير ربنا هو اللي خلقه وخلقك".

واختتم تصريحاته: "واعتقد انت لسه كان عندك موقف سابق مع لاعب و برده مش بتتعلم رغم ان ربنا هو اللي كرمك امبارح".

وحقق النادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما ظل الزمالك في الصدارة برصيد 17 نقطة فقط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور خالد الغندور على فيسبوك التنمر على لاعب علشان قصير الأهلي يفوز على الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم