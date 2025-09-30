يورجن كلوب يقترب من تدريب أحد الفرق السعودية.. ما التفاصيل؟



كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي اتحاد جدة مؤخرًا إقالة مدربه الفرنسي لوران بلان، عقب سلسلة من النتائج السلبية، ليفتح الباب أمام احتمالية التعاقد مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا لتقارير صحفية سعودية.

وذكرت التقارير أن مفاوضات جارية بالفعل بين إدارة الاتحاد وكلوب، وتشهد تطورًا إيجابيًا، في ظل وجود تقارب في وجهات النظر بين الطرفين بشأن المشروع الفني للفريق.

ويتولى كلوب حاليًا منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في مجموعة "ريد بول"، بعد نهاية رحلته مع ليفربول في صيف 2024، التي امتدت لقرابة 9 سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب.

وكان الاتحاد قد أعلن يوم الأحد رسميًا إنهاء عقد لوران بلان، بعدما قاد "النمور" في 46 مباراة، حقق خلالها 34 فوزًا، و6 تعادلات، مقابل 6 هزائم، وتوّج مع الفريق بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك في الموسم الماضي.

