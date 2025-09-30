مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

13 13
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

يورجن كلوب يقترب من تدريب أحد الفرق السعودية.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:03 م 30/09/2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي اتحاد جدة مؤخرًا إقالة مدربه الفرنسي لوران بلان، عقب سلسلة من النتائج السلبية، ليفتح الباب أمام احتمالية التعاقد مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا لتقارير صحفية سعودية.

وذكرت التقارير أن مفاوضات جارية بالفعل بين إدارة الاتحاد وكلوب، وتشهد تطورًا إيجابيًا، في ظل وجود تقارب في وجهات النظر بين الطرفين بشأن المشروع الفني للفريق.

ويتولى كلوب حاليًا منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في مجموعة "ريد بول"، بعد نهاية رحلته مع ليفربول في صيف 2024، التي امتدت لقرابة 9 سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب.

وكان الاتحاد قد أعلن يوم الأحد رسميًا إنهاء عقد لوران بلان، بعدما قاد "النمور" في 46 مباراة، حقق خلالها 34 فوزًا، و6 تعادلات، مقابل 6 هزائم، وتوّج مع الفريق بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك في الموسم الماضي.

"تبين للناس انك متدين شكلا فقط".. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

فيريرا يستبعد لاعب الزمالك رسميًا قبل مباراة الأهلي.. ورد غير متوقع

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يورجن كلوب الدوري السعودي صفقات الدوري السعودي

