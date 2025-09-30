مباريات الأمس
مفاجأة.. لاعبو الزمالك يمنحون مجلس الإدارة الفرصة الأخيرة بعد خسارة القمة

كتب : مصراوي

11:14 ص 30/09/2025
كتب- محمد خيري:

حالة من الغضب والاستياء الشديد داخل لاعبي الزمالك، بعد الخسارة من الأهلي، أمس الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما ظل الزمالك في الصدارة برصيد 17 نقطة فقط.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن لاعبي الزمالك تحدثوا مع جون إدوارد، المدير الرياضي، وأكدوا أنهم لن يستطيعوا التحمل مرة أخرى، بسبب تأخر الرواتب، والحصول على الوعود الكثيرة.

وأوضح المصدر، أن هناك تهديد من بعض اللاعبين، بعدم النزول للتدريبات مرة أخرى، قبل مواجهة غزل المحلة المقبلة، خاصة وأن كل لاعب عليه التزامات ولابد من سدادها في أقرب وقت.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة، يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد هيئة قناة السويس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك جون إدوارد فريق الزمالك

