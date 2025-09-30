تعليق مثير من مالك إيفونا لاعب الأهلي السابق بعد فوز الأهلي على الزمالك

تحظى مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، بشعبية وجماهيرية كبيرة وهو ما ظهر بشكل كبير، خلال مباراة الأمس، من خلال متابعة الشعب الفلسطيني للقاء القطبين بالدوري.

ونشر الصحفي الفلسطيني آنس النجار، صورة لأحد المقاهي في غزة، خلال متابعة الجماهير بها للقاء الأهلي والزمالك وكتب: "الناس في غزة مهتمة بمباراة الأهلي والزمالك، أكتر من تصريحات ترامب لأنهم عارفين اللي فيها".

وكان الأهلي، نجح في تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، بعد الفوز على الزمالك، إلى النقطة رقم 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة رقم 17 في صدارة جدول الترتيب.

