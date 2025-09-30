مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

7 0
02:00

كاليدونيا الجديدة - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

0 0
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

- -
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

"أكتر من تصريحات ترامب".. متابعة جماهيرية في فلسطين لمباراة الأهلي والزمالك بالدوري

كتب - يوسف محمد:

02:08 ص 30/09/2025
تحظى مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، بشعبية وجماهيرية كبيرة وهو ما ظهر بشكل كبير، خلال مباراة الأمس، من خلال متابعة الشعب الفلسطيني للقاء القطبين بالدوري.

ونشر الصحفي الفلسطيني آنس النجار، صورة لأحد المقاهي في غزة، خلال متابعة الجماهير بها للقاء الأهلي والزمالك وكتب: "الناس في غزة مهتمة بمباراة الأهلي والزمالك، أكتر من تصريحات ترامب لأنهم عارفين اللي فيها".

وكان الأهلي، نجح في تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، بعد الفوز على الزمالك، إلى النقطة رقم 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة رقم 17 في صدارة جدول الترتيب.

