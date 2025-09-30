كتب- محمد عبدالهادي:

شن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، هجومًا لاذعًا على المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، عقب الخسارة أمام الأهلي في لقاء القمة، مؤكدًا أن استمرار المدرب لم يعد مقبولًا في ظل تراجع الأداء والنتائج.

وقال شيكابالا في تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر: "لا يمكن أن يكون هذا هو الزمالك، فيريرا لا يمتلك الشخصية القوية التي تؤهله لقيادة الفريق، ومن غير المعقول أن يستمر في منصبه بهذا الشكل".

وانتقد قائد الزمالك استبعاد المهاجم شيكو بانزا من المباراة، موضحًا أن استبعاده جاء بسبب مشادة حدثت في التدريبات، متسائلًا: "هل كل لاعب يختلف مع المدرب يتم استبعاده؟! أين شخصيتك كمدير فني؟!".

وأضاف: "سيف الدين الجزيري كان يجب أن يكون متواجدًا في اللقاء، الفريق بحاجة لكل عناصره، ولا يصح أن يتكرر السيناريو نفسه كل مرة دون أي تدخل من الجهاز الفني".

واختتم تصريحاته منتقدًا تكرار الأخطاء الدفاعية، خاصة في الكرات القادمة من الجبهة بين حسام عبد المجيد وبن تايك، قائلاً: "المدرب لا يتدخل ولا يصحح، وكأنه لا يرى ما يحدث، فيريرا يجب أن يرحل".