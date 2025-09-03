مباريات الأمس
هل فاوض الأهلي البرتغالي أبيل فيريرا؟.. وكيله يرد عبر مصراوي

11:43 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

أبيل فيريرا

background

كتب- طه عبدالله:

يتصدر الحديث عن إسم المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب المارد الأحمر.

وإنتشرت في الساعات الماضية، أنباء عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المدرب البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي لتدريب الفريق خلفًا لرييبرو، وهو ما نفاه وكيله.

وأكد هوجو كاجودا، وكيل المدرب البرتغالي أبيل فيريرا في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لا توجد أي مفاوضات حدثت مع مسؤلي النادي الأهلي لتدريب الفريق.

وشدد هوجو كاجودا أن هذا الإحتمال غير وارد في الوقت الحالي، نافيًا كل ما يتردد عن إقتران إسمه بتدريب الأهلي.

