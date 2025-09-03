3 فرص.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

كتبت-هند عواد:

بات منتخب مصر الأول لكرة القدم، قريبا من انتزاع بطاقة التأهل على نهائيات كأس العالم 2026، بعد 7 سنوات من المشاركة الأخيرة له في روسيا 2018.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للأندية، برصيد 16 نقطة، يليه بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وبوركينا فاسو، يومي 5 و9 سبتمبر الحالي، في الجولتين السابعة والثامنة.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم؟

يحتاج منتخب مصر للفوز في المباراتين المقبلتين، على إثيوبيا وبوركينا فاسو، للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، أما في حالة فوزه في مباراة والتعادل في لقاء، سيحتاج الانتظار إلى الجولتين المقبلتين، إذ سيكون في حاجة إلى نقطة وحيدة.

كما يمكن لمنتخب مصر التأهل، في حالة الفوز على إثيوبيا وهزيمة بوركينا فاسو من جيبوتي، حينها سيصبح الفارق بينهما 8 نقاط، وهكذا يحتاج المنتخب للفوز أو التعادل مع بوركينا فاسو في الجولة الثامنة.

وهكذا يوجد 3 فرص لحسم التأهل في الجولتين المقبلتين: فوز على إثيوبيا وبوركينا فاسو، تعادل مع إثيوبيا وفوز على بوركينا (مع هزيمة بوركينا أمام جيبوتي)، فوز على إثيوبيا وتعادل مع بوركينا (بشرط هزيمة بوركينا من جيبوتي).

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالآتي:

مصر - 16 نقطة

بوركينا فاسو - 11 نقطة

سيراليون - 8 نقاط

إثيوبيا - 6 نقاط

غينيا بيساو - 6 نقاط

جيبوتي - نقطة واحدة

اقرأ أيضًا:

9 سنوات زواج وخيانة.. 25 صورة ترصد علاقة حمدي النقاز وزوجته قبل الطلاق

أشرف صبحي: حسام حسن يعمل بجد.. هناك رقابة مالية شديدة على الأندية