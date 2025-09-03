مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

0 3
16:00

الجابون

جميع المباريات

إعلان

3 فرص.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

04:50 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    زيزو من معسكر منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    الجزار من معسكر منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر1
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم حسن من معسكر منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    محمد هاني من معسكر منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    أسامة فيصل من معسكر منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    عمرو الجزار من معسكر منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مهند لاشين من معسكر منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي من معسكر منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن من معسكر منتخب مصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

بات منتخب مصر الأول لكرة القدم، قريبا من انتزاع بطاقة التأهل على نهائيات كأس العالم 2026، بعد 7 سنوات من المشاركة الأخيرة له في روسيا 2018.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للأندية، برصيد 16 نقطة، يليه بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وبوركينا فاسو، يومي 5 و9 سبتمبر الحالي، في الجولتين السابعة والثامنة.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم؟

يحتاج منتخب مصر للفوز في المباراتين المقبلتين، على إثيوبيا وبوركينا فاسو، للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، أما في حالة فوزه في مباراة والتعادل في لقاء، سيحتاج الانتظار إلى الجولتين المقبلتين، إذ سيكون في حاجة إلى نقطة وحيدة.

كما يمكن لمنتخب مصر التأهل، في حالة الفوز على إثيوبيا وهزيمة بوركينا فاسو من جيبوتي، حينها سيصبح الفارق بينهما 8 نقاط، وهكذا يحتاج المنتخب للفوز أو التعادل مع بوركينا فاسو في الجولة الثامنة.

وهكذا يوجد 3 فرص لحسم التأهل في الجولتين المقبلتين: فوز على إثيوبيا وبوركينا فاسو، تعادل مع إثيوبيا وفوز على بوركينا (مع هزيمة بوركينا أمام جيبوتي)، فوز على إثيوبيا وتعادل مع بوركينا (بشرط هزيمة بوركينا من جيبوتي).

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالآتي:

مصر - 16 نقطة

بوركينا فاسو - 11 نقطة

سيراليون - 8 نقاط

إثيوبيا - 6 نقاط

غينيا بيساو - 6 نقاط

جيبوتي - نقطة واحدة

اقرأ أيضًا:

9 سنوات زواج وخيانة.. 25 صورة ترصد علاقة حمدي النقاز وزوجته قبل الطلاق

أشرف صبحي: حسام حسن يعمل بجد.. هناك رقابة مالية شديدة على الأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر محمد صلاح ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم كأس العالم 2026
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ