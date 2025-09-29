"بينهم الصفقة الجديد".. 6 غيابات قوية تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي

يغيب عن صفوف الفريق الأول لنادي الزمالك عددا من اللاعبين في مواجهة الأهلي اليوم، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة للدوري المصري.

ويعمل الجهاز الفني لنادي الزمالك البلجيكي بقيادة يانيك فيريرا، على تحقيق الفوز من أجل الهروب بالصدارة.

غيابات الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة

ويفقد نادي الزمالك في مباراة اليوم أمام الأهلي، 6 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

1- محمد شحاتة إصابة.

2- بارون أوشينج خروج من الحسابات الفنية.

3- سيف الدين الجزيري خروج من الحسابات الفنية.

4- شيكو بانزا خروج من الحسابات الفنية.

5- محمود جهاد استمرار التأهيل.

6- محمد السيد التواجد مع منتخب مصر للشباب.

