مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"بينهم الصفقة الجديد".. 6 غيابات قوية تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي

كتب : محمد خيري

01:43 م 29/09/2025

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يغيب عن صفوف الفريق الأول لنادي الزمالك عددا من اللاعبين في مواجهة الأهلي اليوم، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة للدوري المصري.

ويعمل الجهاز الفني لنادي الزمالك البلجيكي بقيادة يانيك فيريرا، على تحقيق الفوز من أجل الهروب بالصدارة.

غيابات الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة

ويفقد نادي الزمالك في مباراة اليوم أمام الأهلي، 6 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

1- محمد شحاتة إصابة.

2- بارون أوشينج خروج من الحسابات الفنية.

3- سيف الدين الجزيري خروج من الحسابات الفنية.

4- شيكو بانزا خروج من الحسابات الفنية.

5- محمود جهاد استمرار التأهيل.

6- محمد السيد التواجد مع منتخب مصر للشباب.

اقرأ أيضا:

"زيزو طلبها وبيزيرا قلقني".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات قوية قبل القمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق الزمالك غيابات فريق الزمالك مباراة الزمالك والاهلي الدوري المصري الممتاز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الذهب في مصر يقفز لأعلى قمة تاريخية له بمنتصف تعاملات اليوم
- 48 جنيها.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك
قفزة تاريخية لأسعار الذهب عالميا اليوم.. ما الأسباب؟