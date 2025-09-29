تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك

يترقب عشاق كرة القدم العربية القناة رقم 131 بين الأهلي والزمالك، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاقها.

ويسعى الأهلي لوقف نزيف النقاط في الدوري، بينما يطمح الزمالك في الفوز على غريمه التقليدي وتعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة القمة

تمتلك شبكة قنوات "أون سبورتس" حقوق ملكية بث مباريات الدوري المصري، حيث يٌنقل اللقاء عبر قناة "أون سبورتس 1".

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر (أليو ديانج) - محمد شريف.

التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل أو محمود الونش - عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - أدم كايد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

غيابات الأهلي

إمام عاشور

أحمد مصطفى زيزو

نيتس جراديشار

أشرف داري

محمد شكري

كريم فؤاد

محمد مجدي أفشة

غيابات الزمالك

محمد شحاتة

بارون أوشينج

سيف الدين الجزيري

محمود جهاد

محمد السيد

حكام مباراة الأهلي والزمالك

حكم ساحة: سيزار سوتو جرادو

مساعد أول: إيفان ماسو جراندو

مساعد ثان: أنطونيو رامون

حكم رابع: أليخاندرو مونيث

حكم فيديو: خوسيه لويس

حكم مساعد فيديو: ماريو ميليرو لوبيز