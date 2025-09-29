"بتورتة عيد الميلاد".. الحضري بعد تصريح شوبير: بحتفل أهو ولا تزعل نفسك

في تفاعل سريع على انتقاد الإعلامي أحمد شوبير المركز الإعلامي للأهلي لعدم تهنئته بعيد ميلاد، ظهر عصام الحضري الحارس الأسبق لنادي الأهلي ومنتخب مصر، في مقطع فيديو حاملا تورتة عيد ميلاد.

ونشر عصام الحضري الحارس الأسبق لنادي الأهلي ومنتخب مصر، مقطع فيديو على حسابه على فيسبوك، ظهر فيه ممُسكا بـ "بتورتة " عيد الميلاد، وعلق: "ولا تزعل نفسك يا كابتن، أنا بحتفل بيك أهوه، كل سنة وأنت طيب يا كوتش".

كان شوبير وجه تصريحات قوية على الهواء ضد المركز الإعلامي للأهلي، بسبب عدم قيام الصفحة الرسمية بنشر تهنئة بمناسبة عيد ميلاده.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

