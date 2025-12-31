مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

بصورة عائلية.. أحمد نادر السيد يحتفل بعيد ميلاده والده

كتب : هند عواد

01:29 م 31/12/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد نادر السيد يحتفل بعيد ميلاد والده (2)
  • عرض 7 صورة
    باوك اليوناني يعلن ضم أحمد نادر السيد
  • عرض 7 صورة
    ستوري أحمد نادر السيد
  • عرض 7 صورة
    تمارا نادر السيد رفقة والدها وشقيقها أحمد في الصغر (2)
  • عرض 7 صورة
    تمارا نادر السيد رفقة والدها وشقيقها أحمد في الصغر (1)
  • عرض 7 صورة
    أحمد نادر السيد

احتفل أحمد نادر السيد، حارس مرمى زد، بعيد ميلاد والده نادر السيد، حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق.

ونشر أحمد نادر السيد، صورة عائلية مع والده ووالدته وشقيقتيه، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنت أغلى ما لينا".

وأرفقها بصورتين آخرتين له مع والده، في صغره وأثناء أداء مناسك العمرة، وكتب: "مثلي الأعلى في كل شيء".

أحمد نادر السيد نادر السيد الزمالك

