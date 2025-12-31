بصورة عائلية.. أحمد نادر السيد يحتفل بعيد ميلاده والده

"هيموت ويمسك".. شوبير يكشف ماذا يحدث في الزمالك حول المدرب الجديد؟

احتفل أحمد نادر السيد، حارس مرمى زد، بعيد ميلاد والده نادر السيد، حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق.

ونشر أحمد نادر السيد، صورة عائلية مع والده ووالدته وشقيقتيه، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنت أغلى ما لينا".

وأرفقها بصورتين آخرتين له مع والده، في صغره وأثناء أداء مناسك العمرة، وكتب: "مثلي الأعلى في كل شيء".

