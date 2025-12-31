"هيموت ويمسك".. شوبير يكشف ماذا يحدث في الزمالك حول المدرب الجديد؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن هوية المدير الفني الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك في أعقاب رحيل أحمد عبد الرؤوف عن منصبه.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن طارق مصطفى يتصدر قائمة المرشحين لتولي تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، على أن يعاونه طارق يحيى ضمن الجهاز الفني، خاصة بعد عودته من ليبيا عقب إنهاء تعاقده مع نادي أهلي بنغازي بالتراضي.

وأضاف أن خالد جلال يُعد من الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة الزمالك، مستندًا إلى تجربته السابقة مع الفريق، والتي حقق خلالها نتائج إيجابية، إلى جانب طرح اسم معتمد جمال ضمن قائمة المدربين المرشحين لتولي المهمة.

وأكد شوبير أن طارق مصطفى يُبدي رغبة كبيرة في قيادة الزمالك، مشيرًا إلى حماسه الشديد لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة قائلا: "طارق مصطفى هيموت ويدرب الزمالك".