ماذا قدم أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك خلال شهرين؟

"هيموت ويمسك".. شوبير يكشف ماذا يحدث في الزمالك حول المدرب الجديد؟

انتهت مسيرة أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد شهرين فقط مع القلعة البيضاء.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف عن عدم الاستمرار في منصبه، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتولى أحمد عبد الرؤوف تدريب الزمالك، يوم 1 نوفمبر الماضي، قبل انطلاق مسابقة كأس السوبر المصري، وخاض أول مباراة ضد بيراميدز في نصف النهائي وفاز بها بركلات الترجيح، قبل أن يخسر النهائي من الأهلي.

وقاد أحمد عبد الرؤوف الزمالك في 8 مباريات خلال شهرين، في بطولات كأس السوبر المصري والكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر وكأس عاصمة مصر.

وتحت قيادة عبد الرؤوف، فاز الزمالك في 4 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراتين، وجاءت مواجهات الأبيض تحت قيادته كالآتي:

فاز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 - كأس السوبر المصري

خسر من الأهلي 2-0 - كأس السوبر المصري

فاز على زيسكو يونايتد 1-0 – الكونفدرالية الأفريقية

تعادل مع كايزر تشيفز 1-1 – الكونفدرالية الأفريقية

تعادل مع كهرباء الإسماعيلية 3-3 – كأس عاصمة مصر

فاز على حرس الحدود 2-1 – كأس عاصمة مصر

خسر من سموحة 1-0 – كأس عاصمة مصر

فاز على بلدية المحلة 1-0 – كأس مصر

