"ليست ملكا لأشخاص.. شوبير يهاجم المركز الإعلامي للأهلي على الهواء

انتقد الإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيس على قناة الأهلي، تصرفات المركز الإعلامي للمارد الأحمر على الهواء مباشرة، بسبب عدم قيام الصفحة الرسمية بنشر تهنئة بمناسبة عيد ميلاده.

وقال شوبير عبر برنامج "حارس الأهلي": "صفحة الأهلي هي ملك للنادي وليست ملكا لأشخاص، ومن الطبيعي أن يتم نشر التهاني لنجوم الفريق".

وأضاف: "هذا الأمر كان يحدث كل عام لي (تهنئة عيد الميلاد)، لكن في العام الماضي جاءت التهنئة متأخرة بعد تدخل أحد أعضاء المجلس، وفي هذا العام لم يتم النشر".

وواصل: "أنت تعمل في الأهلي وهذه ليست صفحتك الشخصية، وهذا واجب عليك خاصة إذا كان الأمر يتعلق برمز من رموز النادي ويعمل في قناة الأهلي، ولم يصدر منه أي تصرف غير لائق".

واختتم: "هل هناك من يملك المركز الإعلامي للنادي؟، وهل حصل على توكيل بهذا الأمر؟، لا يمكن لأحد أن يتحكم في إعلام الأهلي".

