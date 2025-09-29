مباريات الأمس
المقاولون العرب يعلن رحيل محمد مكي وتعيين طلعت محرم بدلاً منه

كتب : نهي خورشيد

12:30 ص 29/09/2025

المقاولون العرب

كتب - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، قبول اعتذار الكابتن محمد مكي عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إصراره على الرحيل بسبب سوء التوفيق الذي واجهه منذ انطلاق الموسم الحالي.

ووجّه المجلس خالص شكره وتقديره لمكي على جهوده الكبيرة وعطائه المخلص طوال فترة قيادته للفريق.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، أن محمد مكي يُعد من أفضل المدربين المصريين، مشيدًا بما قدمه من إخلاص وتفانٍ، إلى جانب التعامل الراقي الذي أبداه هو وجهازه المعاون منذ توليه المسؤولية وحتى آخر يوم له مع الفريق.

وفي السياق ذاته، أعلن النادي تعيين الكابتن طلعت محرم مديراً فنياً جديداً للفريق خلال الفترة المقبلة.

