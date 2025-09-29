مباريات الأمس
الأهلي والزمالك.. 10 لاعبين تحت شعار "صديق الأمس منافس اليوم"

كتب - محمد القرش:

09:00 ص 29/09/2025
    عبد الله السعيد صانع ألعاب النادى الأهلى
    إمام عاشور (5)
    إمام عاشور بقميص الزمالك
    أحمد حمدي
    احمد حمدى لاعب الاهلى
    احتفال ناصر ماهر بهدفه (4)
    ناصر ماهر لاعب الأهلي
    أشرف بن شرقي من تدريبات الأهلي اليوم_2
    أشرف بن شرقي بقميص الزمالك
    ياسين مرعي (1)
    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (1)

يدخل 10 لاعبين مباراة الأهلي والزمالك تحت شعار "صديق الأمس منافس اليوم"، حيث سبق لهم أن لعبوا للفريق المنافس.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

صديق الأمس منافس اليوم

عبد الله السعيد أحد أقدم من يلعب للفريقين بين هؤلاء اللاعبين، حيث انتقل للزمالك في موسم 2023/24 قادما من بيراميدز.

وإمام عاشور الذي رحل عن الزمالك في موسم 2022/23،وانضم للأهلي قادما من ميتلاند الدنمركي بعدها بموسم.

وخلال شهر يناير من عام 2024، انضم أحمد حمدي وناصر ماهر للقلعة البيضاء قادمان من مونتريال الأمريكي ومودرن سبورت.

وبعد 3 سنوات من رحيله عن الزمالك، تعاقد الأهلي مع أشرف بن شرقي في شهر يناير من عام 2025، قبل أن ينضم ياسين مرعي الذي سبق له أن لعب لناشئين الزمالك، للقلعة الحمراء.

وقبل كل هؤلاء، تعاقد الأهلي مع ياسر إبراهيم وعمر كمال عبد الواحد، اللذان سبق أن لاعبا لنادي الزمالك قبل نجوميتهم.

بجانب أحمد رضا الذي تعاقد معه المارد الأحمر قادما من بتروجيت، بعد أن لعب في فريق تحت 21 سنة في الزمالك.

وكان أحمد مصطفى زيزو ضمن الصفقات التي أثارت جدلا واسعا، حيث انتقل من الزمالك إلى الأهلي مباشرة، بعد عدم تجديد تعاقده مع الاخير.

الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك عبد الله السعيد إمام عاشور أحمد حمدي ناصر ماهر زيزو أشرف بن شرقي ياسر إبراهيم
