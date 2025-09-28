"يعرفه إمام عاشور".. من هو توماس توماسبرج مدرب الأهلي الجديد ؟

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة، عماد النحاس، على استبعاد 6 لاعبين من قائمة المارد الأحمر لمواجهة الزمالك.

وكشف مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن عماد النحاس قرر استبعاد أحمد مصطفى زيزو ونيتس جراديشار وأشرف داري من القائمة.

وأضاف المصدر أنه تم استبعاد محمد شكري وكريم فؤاد، ومحمد مجدي أفشة من قائمة مباراة الزمالك أيضًا.

وكان أوضح مصدر "لمصراوي" أن زيزو شارك في التدريبات الجماعية للأهلي وجاهز للقاء الزمالك، لكن القرار النهائي في يد المدرب عماد النحاس.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

