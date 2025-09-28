رسالة مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالقمة

وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق رسالة دعم للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك قبل مباراته المرتقبة ضد النادي الأهلي في قمة الجولة التاسعه.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي غدا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعه بالدوري المصري.

رسالة مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل صدام الأهلي

كتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك:" دعائي للاعبي فريق الزمالك الرجالة بالتوفيق إن شاء الله.. أسعدوا الملايين من جماهيركم واكسبوا والفوز حليفكم.

ترتيب الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

يتصدر فريق الزمالك قمة الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات.

بينما يحتل الأهلي المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 12 نقطة، جمعها من 7 مباريات.