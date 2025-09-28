غياب ثنائي وعودة النجم.. كواليس مران الأهلي لمواجهة الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن نيتس جراديشار، والمدافع المغربي أشرف داري لم يشاركا في مران اليوم الأحد.

وأوضح المصدر أن نجم الأهلي أحمد مصطفى زيزو شارك في التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي.

وكان كشف مصدر "لمصراوي" أن زيزو جاهز للدخول في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك، لكن القرار النهائي في يد المدرب عماد النحاس.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

