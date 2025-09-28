كشف هيثم حسن، نجم فريق ريال أوفييدو الإسباني، موقفه من الانضمام لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار هيثم حسن، في تصريحات لقناة أم بي سي مصر مساء أمس السبت، إلى أنه لم يحسم موقفه النهائي من الانضمام لمنتخب مصر.

وأوضح صاحب الـ23 عاماً أن منتخب مصر يتواصل مع وكلائه منذ سنوات ولكن مؤخرًا كان التواصل معه بصورة مباشرة لينضم لصفوف المنتخب.

وأضاف اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح:"فخور بأنني مصري وحتى الآن لم نصل لاتفاق نهائي ومازال وكلائي في محادثات مع المسؤولين ولكن لم نتخذ القرار النهائي بعد ولكن سأقوم بذلك قريبًا".

ونوه حسن إلى أنه لم يضع شروطًا معينًا للانضمام لمنتخب مصر: "أي شخص سيكون فخورًا بتمثيل مصر، وكما قلت أنا على تواصل مستمر مع مع المسؤولين، وأحترم كثيرًا حسام حسن مدرب المنتخب".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أنه لا يعلم موعد اتخاذ القرار ولكنه يؤكد بأنه سيكون في القريب العاجل رغبته التركيز في مسيرته الكروية:"بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم اقتربا لذلك عليّ أن اتخذ القرار سريعًا".

وكان مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي، قال في تصريحات صحفية في نهاية شهر أغسطس الماضي، إن هيثم حسن أخبرهم بأنه قريبًا من تمثيل منتخب مصر، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

هيثم حسن صاحب الـ 23 عامًا وُلد لأب مصري وأم تونسية كما يحمل الجنسية الفرنسية؛ حيث وُلد.

المهاجم الذي تدرج بالفئات السنية المختلفة لمنتخب فرنسا حتى فريق الشباب انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لنادي ريال أوفييدو قادمًا من صفوف فياريال.

