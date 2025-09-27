مباريات الأمس
"مش على الشاحن".. إبراهيم فايق يكشف تطورًا مفاجئًا في ملف مدرب الأهلي

كتب : مصراوي

04:12 م 27/09/2025
القاهرة ـ مصراوي:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطور مفاجيء في ملف بحث الأهلي عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وكتب فايق، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:"برونو لاجي مش ع شاحن الأهلي دلوقتي خالص.. التوجه لمدرسة تانية وفكر تاني".

ويأتي هذا بعدما وصل مسؤولو الأهلي لمراحل متقدمة في المفاوضات مع المدرب البرتغالي ولكن تعثرت بعد موافقة أسرته للقدوم للقاهرة، لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين.

ويقود عماد النحاس المهمة بصورة مؤقتة بعد رحيل ريبيرو حتى حسم ملف المدرب الأجنبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يستعد لمواجهة نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 17 نقطة.

ريبيرو الأهلي مدرب الأهلي برونو لاجي خوسيه ريبيرو عماد النحاس موعد مباراة الأهلي والزمالك ترتيب الأهلي والزمالك

البداية 7 أكتوبر.. باسم يوسف رسميًا على شبكة قنوات ON