"محاسب".. حسن طنطاوي أول مرشح في انتخابات الأهلي

شهد اليوم الأول من فتح باب تلقي طلبات المرشحين لمنصب عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي تقدم المحاسب حسن طنطاوي بأوراق ترشحه منفردًا.

وفتحت إدارة الأهلي اليوم السبت الباب لتقي طلبات راغبي الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 4 سنوات خلال الفترة من 2025-2029، ويستمر تلقي الطلبات حتي يوم الجمعه المقبل

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

