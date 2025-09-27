القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن موقف لاعب فريقهم أحمد سيد "زيزو" من المشاركة في مباراة الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي سيستضيف نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

فرص زيزو في مباراة الأهلي والزمالك

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن فرص لحاق أحمد سيد "زيزو" بمباراة الزمالك ضئيلة جدًا حتى ولو شارك بالتدريبات الجماعية اليوم وغدًا الأحد:"هذا لا يعني لحاقه بالمباراة".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"زيزو لن ينضم لقائمة الأهلي إلا بتنسيق طبي فني بين أحمد جاب الله طبيب الفريق وعماد النحاس المدير الفني فتم الاتفاق بين النحاس وجاب الله على عدم المجازفة باللاعب مرة أخرى وعدم تكرار ماحدث في مباراة إنبي وهناك اتفاق على إلا يشارك زيزو إلا إذا كان سليمًا بنسبة ١٠٠٪؜ ومن الناحية العملية والنظرية فاللاعب حتى الآن يحتاج لمزيد من الوقت".

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 17 نقطة.

