مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

اسبانيول

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك

26 24
17:45

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي

1 0
20:30

سيدني الاسترالي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم بسبب واقعة مروان عطية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

07:49 م 26/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود
  • عرض 6 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود
  • عرض 6 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود
  • عرض 6 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود
  • عرض 6 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، معاقبة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي بغرامة مالية قدرها 5000 آلاف جنيه بجانب توجيه لفت نظر له عما بدر منه خلال مباراة حرس الحدود.

نتيجة مباراة الأهلي وحرس الحدود

الأهلي كان قد فاز بصعوبة على نظيره حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين بهدف في اللحظات الأخيرة سجله ياسر إبراهيم.

وأشارت رابطة الأندية عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الجمعة، إلى أن العقوبة تأتي لاعتراض ياسر إبراهيم على قرارات الحكم أو المراقب بالإشارة أو القول.

ياسر إبراهيم انتشر له مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب مباراة حرس الحدود وهو يتحدث لمراقب المباراة عن جائزة رجل المباراة قائلاً: "أنتوا بتختاروا على أي أساس؟.. رد عليّ".

وكان لاعب الأهلي مروان عطية هو من حصل على جائزة رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود.

وأوضح ياسر إبراهيم موقفه من حصول مروان عطية على الجائزة عبر حسابه بمنصة انستجرام ليرد عليه زميله بالفريق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

أليخاندرو مونييز رويز حكم مباراة الأهلي والزمالك .. ماذا نعرف عنه؟

أول قرار من قنوات mbc بعد شكوى الأهلي ضد مدحت شلبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر إبراهيم عقوبات رابطة الأندية الاهلي حرس الحدود نتيجة مباراة الأهلي وحرس الحدود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا
شاهد لحظة انسحاب الدبلوماسيين أثناء خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة