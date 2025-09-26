رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم بسبب واقعة مروان عطية

قرار جديد من المحكمة الرياضية بشأن الحكم على رمضان صبحي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، معاقبة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي بغرامة مالية قدرها 5000 آلاف جنيه بجانب توجيه لفت نظر له عما بدر منه خلال مباراة حرس الحدود.

نتيجة مباراة الأهلي وحرس الحدود

الأهلي كان قد فاز بصعوبة على نظيره حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين بهدف في اللحظات الأخيرة سجله ياسر إبراهيم.

وأشارت رابطة الأندية عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الجمعة، إلى أن العقوبة تأتي لاعتراض ياسر إبراهيم على قرارات الحكم أو المراقب بالإشارة أو القول.

ياسر إبراهيم انتشر له مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب مباراة حرس الحدود وهو يتحدث لمراقب المباراة عن جائزة رجل المباراة قائلاً: "أنتوا بتختاروا على أي أساس؟.. رد عليّ".

وكان لاعب الأهلي مروان عطية هو من حصل على جائزة رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود.

وأوضح ياسر إبراهيم موقفه من حصول مروان عطية على الجائزة عبر حسابه بمنصة انستجرام ليرد عليه زميله بالفريق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





