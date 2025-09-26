مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

اسبانيول

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك

- -
17:45

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:30

سيدني الاسترالي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

نصائح دونجا للاعبي الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

كتب - نهى خورشيد

01:32 ص 26/09/2025

تامر عبد الحميد ''دونجا''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد تامر عبد الحميد دونجا، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك حظوظاً قوية للفوز على الأهلي في مباراة القمة المرتقبة.

وقال دونجا في تصريحاته تلفزيونية:"نبيل عماد دونجا يقدم موسماً جيداً مع الزمالك، إلى جانب ناصر ماهر وعبدالله السعيد وأوي، وهو ما يجعل الزمالك قادرًا على حسم القمة لصالحه".

وأضاف: "الأهلي ليس في أفضل حالاته، ومحمد شريف بعيد تماماً عن مستواه السابق، كما أن جراديشار لم ينجح في تعويض رحيل وسام أبو علي، بينما أثر غياب إمام عاشور كثيرًا على أداء الأهلي وجعل الفريق يعاني من نقطة ضعف واضحة".

وتابع نجم الزمالك السابق: "مطلوب من لاعبي الزمالك التركيز وتقديم أفضل ما لديهم سواء جماعياً أو فردياً، خاصة أن الأهلي يعاني من تراجع مستوى بعض عناصره مثل طاهر محمد طاهر، الذي لم يعد قاد…

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تامر عبد الحميد نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا