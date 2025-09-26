نصائح دونجا للاعبي الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

أكد تامر عبد الحميد دونجا، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك حظوظاً قوية للفوز على الأهلي في مباراة القمة المرتقبة.

وقال دونجا في تصريحاته تلفزيونية:"نبيل عماد دونجا يقدم موسماً جيداً مع الزمالك، إلى جانب ناصر ماهر وعبدالله السعيد وأوي، وهو ما يجعل الزمالك قادرًا على حسم القمة لصالحه".

وأضاف: "الأهلي ليس في أفضل حالاته، ومحمد شريف بعيد تماماً عن مستواه السابق، كما أن جراديشار لم ينجح في تعويض رحيل وسام أبو علي، بينما أثر غياب إمام عاشور كثيرًا على أداء الأهلي وجعل الفريق يعاني من نقطة ضعف واضحة".

وتابع نجم الزمالك السابق: "مطلوب من لاعبي الزمالك التركيز وتقديم أفضل ما لديهم سواء جماعياً أو فردياً، خاصة أن الأهلي يعاني من تراجع مستوى بعض عناصره مثل طاهر محمد طاهر، الذي لم يعد قاد…