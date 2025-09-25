"الحل في الاستثمار وليس الهبوط".. ميدو يوجه تصريحات قوية إلى مسؤولي الإسماعيلي

كشف أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن عقد المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الفريق الأول، جلسة مع وكيل اللاعبين آدم وطني تمهيدًا لنقل وكالته إليه.

وقال أحمد شوبير في تصريحات، خلال تقديمه برنامج "حارس الأهلي"، عبر قناة النادي: "هذه الشائعات تهدف إلى إثارة الجدل".

وأضاف: "أنس لوبيدا وكيل أعمال بنشرقي، نفى تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن اللاعب "لم ولن يجتمع" مع آدم وطني بأي شكل من الأشكال".

وكان آدم وطني قد أثار الجدل في وقت سابق بعد تصريحاته المتعلقة بوكالته للاعب إمام عاشور، مشيرا آنذاك بامتلاك اللاعب أكثر من عرض للرحيل عن المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

ويذكر أن النادي الأهلي أعلن في وقت سابق منع التعامل مع آدم وطني، بسبب تصريحاته السابقة ضد المدير الرياضي للنادي محمد يوسف، وذلك خلال مفاوضات صفقة انتقال وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

والجدير بالذكر، أن يوسف كان رد على تصريحات وكيل إمام عاشور بقوله: "أنا مدير رياضي لنادٍ كبير مثل الأهلي، وبالتالي لن أرد على وكيل لاعبين".