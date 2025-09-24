سيراميكا كليوباترا يفوز على مودرن سبورت بثنائية في الدوري

"الحل في الاستثمار وليس الهبوط".. ميدو يوجه تصريحات قوية إلى مسؤولي الإسماعيلي

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز، على حساب نظيره مودرن سبورت بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري.

وسجل ثنائية سيراميكا كليوباترا في اللقاء كلا من، رجب نبيل في الدقيقة 66، صديق أوجولا في الدقيقة 71.

جدول ترتيب سيراميكا كليوباترا في الدوري

وبهذا الفوز، رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 13 نقطة محتلاً المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 11 نقطة ليحتل المركز التاسع.