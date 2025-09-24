مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

برشلونة

الدوري الأوروبي

ريد بول سالزبورج

- -
22:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

بولونيا

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

سيراميكا كليوباترا يفوز على مودرن سبورت بثنائية في الدوري

كتب - محمد عبد السلام:

11:21 م 24/09/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة سيراميكا ومودرن سبورت (2) - Copy
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة سيراميكا ومودرن سبورت (4) - Copy
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة سيراميكا ومودرن سبورت (3) - Copy
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة سيراميكا ومودرن سبورت (6) - Copy
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة سيراميكا ومودرن سبورت (1)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة سيراميكا ومودرن سبورت (5) - Copy

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز، على حساب نظيره مودرن سبورت بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري.

وسجل ثنائية سيراميكا كليوباترا في اللقاء كلا من، رجب نبيل في الدقيقة 66، صديق أوجولا في الدقيقة 71.

جدول ترتيب سيراميكا كليوباترا في الدوري

وبهذا الفوز، رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 13 نقطة محتلاً المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 11 نقطة ليحتل المركز التاسع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيراميكا كليوباترا يفوز على مودرن سبورت نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت الجولة الثامنة بالدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟