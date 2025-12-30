رغم إبلاغهم بفسخ عقده.. قرار صادم من الزمالك ضد بنتايك

قررت إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبات مالية مشددة على اللاعب المغربي محمود بنتايج، على خلفية غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية دون الحصول على إذن مسبق، إلى جانب سفره خارج البلاد.

وبحسب مصادر داخل النادي، شملت العقوبات خصومات مالية تصاعدية قد تصل إلى 25% من القيمة الإجمالية لعقد اللاعب، وفقًا للائحة الانضباط المعمول بها داخل القلعة البيضاء.

كما أخطرت إدارة الزمالك اللاعب بموعد التحقيق الرسمي، للوقوف على أسباب انقطاعه عن التدريبات وسفره إلى تايلاند دون إخطار الجهاز الإداري أو الفني.

وأكد النادي في هذا الشأن أن محمود بنتايج لا يملك أحقية فسخ التعاقد من طرف واحد، خاصة بعد حصوله على النسبة الأكبر من مستحقاته المالية، مشددًا على تمسكه بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص إدارة الزمالك على فرض الانضباط داخل الفريق والحفاظ على حقوق النادي القانونية.