نتيجة مباراة إنبي و الإسماعيلي في الدوري المصري

حقق فريق إنبي فوزًا صعبًا على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري المصري.

هدف مباراة إنبي والإسماعيلي

وسجل هدف الفوز لفريق إنبي اللاعب أحمد العجوز من ركلة جزاء في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

ترتيب إنبي والإسماعيلي في الدوري

وبهذا الفوز رفع فريق إنبي نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط ليتذيل جدول ترتيب الدوري المصري.

