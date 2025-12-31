قرار مفاجئ للاعبي الزمالك بعد بيان مجلس الإدارة

أعلن نادي الزمالك قرارًا جديدًا بشأن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف.

وأفاد النادي بأن المدير الرياضي، جون إدوارد، منح اللاعبين راحة من المران، وذلك تحضيرًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقررة اليوم الخميس على استاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث سيخوض فريق الشباب المباراة.

وجاء القرار عقب قبول مجلس إدارة الزمالك، بالتنسيق مع المدير الرياضي، اعتذار أحمد عبد الرؤوف عن عدم الاستمرار في منصبه، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق وما قدمه من جهود.

وكلف مجلس الإدارة كل من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع، إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، بقيادة فريق الشباب في مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

وأكد المجلس استمرار التشاور مع جون إدوارد لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التشكيل الجديد فور الاتفاق على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.