مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

"أليو ديانج جاي يعتزل".. إبراهيم سعيد يفتح النار على لاعبي الأهلي قبل القمة

كتب : مصراوي

03:03 م 24/09/2025
انتقد إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر السابق، أداء النادي الأهلي رغم فوزه على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أن الفريق الأحمر لا يقدم المستوى الفني المعروف عنه.

وقال إبراهيم سعيد، خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس على قناة النهار: "بعيدًا عن الفوز على حرس الحدود، ده مش الأهلي، الفريق مش في مستواه الفني، وكل لاعب بيلعب لنفسه من غير جماعية".

وأضاف: "مروان عطية مش في أفضل حالاته، وأليو ديانج شكله جاي يعتزل في الأهلي، مش زي بداياته اللي كان فيها أسد، ومحمد هاني كمان مفيش عنده منافسة، بقى ضامن مكانه سواء كويس أو وحش".

وتابع: "دفاع الأهلي مفيهوش انسجام، وهدف حرس الحدود الأول خطأ من محمد هاني اللي حب يتفزلك في الكورة".

وواصل: "مصطفى العش وياسين مرعي مش في مستوى النادي الأهلي، ولو الفريق لعب قدام مهاجمين أقوياء هيعاني".

واختتم تصريحاته قائلًا: "جراديشار هو الوحيد اللي قدم مستوى فني جيد أمام حرس الحدود من وجهة نظري".

الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي إبراهيم سعيد القمة الأهلي والزمالك

