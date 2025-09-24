"قصص متفوتكش".. كارثة لاعب الأهلي.. وتحذير الغندور وأول قرار من فيريرا

"كارثة ولا يجوز".. تعليق ناري من شوبير على ما فعله فيريرا قبل مواجهة الأهلي

بينهم زيزو.. موقف مصابي الأهلي قبل مباراة الزمالك

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها، ردود الفعل على تعادل نادي الزمالك مع الجونة أمس في بطولة الدوري المصري، وأزمة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، بعد اعتراضه على جائزة رجل المباراة.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

بعد التعادل مع الجونة.. أول قرار من فيريرا قبل مواجهة الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الأربعاء دون الحصول على راحة عقب التعادل مع الجونة في مسابقة الدوري الممتاز. (طالع التفاصيل)

"الكابتن التاريخي بيهد الفرقة".. الغندور يحذر الزمالك من خطر قبل مباراة القمة

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، تحذير للفريق الأبيض، قبل المباراة الهامة أمام الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب تواضع مستوى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، على حد قوله. (طالع التفاصيل)

"كارثة ومحدش بقى يخاف".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على ماحدث بعد مباراة الحرس

انتقد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أداء لاعبي الاهلي في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)

تهنئة واستنكار واعتذار.. تصرف غريب من عضو الأهلي بعد تتويج بيراميدز

قدم محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اعتذارًا في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" عن تهنئة فريق بيراميدز بعد تتويجه ببطولة كأس القارات الثلاث، قبل أن يحذف اعتذاره لاحقًا. (طالع التفاصيل)

إعلامي سعودي يسخر من فوز بيراميدز على أهلي جدة

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، على فوز بيراميدز على أهلي جدة في بطولة كأس القارات الثلاث. (طالع التفاصيل)

3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز

حقق الكونغولي فيستون ماييلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، 3 أرقام قياسية، بثلاثيته في شباك أهلي جدة السعودي. (طالع التفاصيل)

إسرائيل خارج كأس العالم؟.. مسؤولو الاتحاد يكشفون الحقيقة

ذكرت تقارير إخبارية أن مكان إسرائيل في نهائيات كأس العالم العام المقبل مهدد وسط مزاعم بأن قطر تضغط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لطردها من جميع أحداثه. (طالع التفاصيل)