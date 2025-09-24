"كارثة ومحدش بقى يخاف".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على ماحدث بعد مباراة الحرس
كتب : مصراوي
الأهلي وحرس الحدود
انتقد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أداء لاعبي الاهلي في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "إدارة الأهلي وراء تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، والفريق أصبح مستباح فنيا لكل الفرق، وأصبح غير مخيف رغم امتلاكه لاعبين على أعلى مستوى".
وتابع: "الرواتب والأمور المالية جعلت اللاعبين في حالة تسيب، وكل لاعب ينظر إلى راتب زميله الآخر".
وواصل: "ما حدث من ياسر إبراهيم عقب مباراة حرس الحدود تجاه مروان عطية واعتراضه على جائزة رجل المباراة بمثابة كارثة".
وتابع: "كنت ضد اعتراض ياسر إبراهيم على جائزة رجل المباراة حتى لو هو يستحق الحصول عليها".
وأختتم تصريحاته: "ياسر إبراهيم لاعب كبير وقدم مباراة كبيرة وقوية للغاية ولكن تصرفه عقب المباراة كان غير مقبول ويدل أن هناك أزمة في أوضة لبس الاهلي".