انتقد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أداء لاعبي الاهلي في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "إدارة الأهلي وراء تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، والفريق أصبح مستباح فنيا لكل الفرق، وأصبح غير مخيف رغم امتلاكه لاعبين على أعلى مستوى".

وتابع: "الرواتب والأمور المالية جعلت اللاعبين في حالة تسيب، وكل لاعب ينظر إلى راتب زميله الآخر".

وواصل: "ما حدث من ياسر إبراهيم عقب مباراة حرس الحدود تجاه مروان عطية واعتراضه على جائزة رجل المباراة بمثابة كارثة".

وتابع: "كنت ضد اعتراض ياسر إبراهيم على جائزة رجل المباراة حتى لو هو يستحق الحصول عليها".

وأختتم تصريحاته: "ياسر إبراهيم لاعب كبير وقدم مباراة كبيرة وقوية للغاية ولكن تصرفه عقب المباراة كان غير مقبول ويدل أن هناك أزمة في أوضة لبس الاهلي".