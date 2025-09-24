مباريات الأمس
"كارثة ومحدش بقى يخاف".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على ماحدث بعد مباراة الحرس

كتب : مصراوي

11:24 ص 24/09/2025

الأهلي وحرس الحدود

انتقد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أداء لاعبي الاهلي في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "إدارة الأهلي وراء تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، والفريق أصبح مستباح فنيا لكل الفرق، وأصبح غير مخيف رغم امتلاكه لاعبين على أعلى مستوى".

وتابع: "الرواتب والأمور المالية جعلت اللاعبين في حالة تسيب، وكل لاعب ينظر إلى راتب زميله الآخر".

وواصل: "ما حدث من ياسر إبراهيم عقب مباراة حرس الحدود تجاه مروان عطية واعتراضه على جائزة رجل المباراة بمثابة كارثة".

وتابع: "كنت ضد اعتراض ياسر إبراهيم على جائزة رجل المباراة حتى لو هو يستحق الحصول عليها".

وأختتم تصريحاته: "ياسر إبراهيم لاعب كبير وقدم مباراة كبيرة وقوية للغاية ولكن تصرفه عقب المباراة كان غير مقبول ويدل أن هناك أزمة في أوضة لبس الاهلي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي حرس الحدود فريق الأهلي الدوري المصري علاء إبراهيم

فيديو قد يعجبك:



