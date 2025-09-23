مباريات الأمس
"رغم موافقة الأهلي".. تعثر صفقة رحيل نجم الفريق

كتب : مصراوي

06:09 م 23/09/2025
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات وحلمي طولان
  • عرض 11 صورة
    عائلة حسين الشحات (1)
  • عرض 11 صورة
    عائلة حسين الشحات (8)
  • عرض 11 صورة
    عائلة حسين الشحات (9)
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات من تدريبات الأهلي اليوم_6
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 11 صورة
    عائلة حسين الشحات (12)
  • عرض 11 صورة
    عائلة حسين الشحات (1) (2)

كشف مصدر عن تطورات مفاوضات نادي الاتحاد الليبي مع جناح النادي الأهلي حسين الشحات للانضمام لصفوفهم.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن الأهلي كان قد ردّ على العرض المقدم له من الاتحاد الليبي لاستعارة حسين الشحات أو شراء عقده بصورة نهائية.

ونوه المصدر إلى أن النادي الأهلي طلب الحصول على مليون دولار للموافقة على رحيل حسين الشحات على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأضاف المصدر:"مسؤولو النادي الليبي لم يردوا على خطاب الأهلي بعد إذ يرون المبلغ المطلوب لرحيل حسين الشحات كبيرًا مما جعل الصفقة تتعثر".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن حسين الشحات لم يفاتحه أحد في ملف تجديد تعاقده كما لا يمانع الاستمرار مع الفريق بالموسم الجاري بعد تعثر رحيله للاتحاد الليبي.

حسين الشحات الأهلي تجديد عقد حسين الشحات الاتحاد الليبي

