الظهور الأول في الموسم.. الأهلي بزي جديد أمام حرس الحدود بالدوري

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة حرس الحدود ونظيره الأهلي في الدوري.

ملخص مباراة الأهلي وحرس الحدود:

وبدأ الأهلي المباراة بضغط واستحواذ على الكرة فوصلت كرة طولية للاعب جراديشاير على حدود منطقة جزاء حرس الحدود ليسددها قوية في الشباك متقدمًا لفريقه.

وواصل فريق الأهلي الضغط فوصلت كرة عرضية للاعب طاهر محمد طاهر ليستقبلها ويسددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس مرمى حرس الحدود في الدقيقة 7.

ووصلت كرة طولية من فوزي الحناوي في الدقيقة 8 لزميله محمد حمدي زكي ليسددها في الشباك ويرفض الاحتفال.

وتصدى دفاع حرس الحدود في الدقيقة 13 لكرة عرضية من حسين الشحات ثم أرسل محمد هاني كرة عرضية في الدقيقة 17 أبعدها دفاع حرس الحدود.

وواصل حسين الشحات الكرات العرضية في بعرضية جديدة في الدقيقة التالية وصلت لزميله مروان عطية الذي سددها قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى حرس الحدود.

واستمر ضغط الأهلي فأرسل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 20 كرة عرضية وصلت لزميله جراديشار الذي حولها براسه بجانب المرمى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 23 لإصابة لاعب حرس الحدود عمر فتحي ثم أُستأنف اللقاء.

وتصدى مدافع الأهلي مصطفى العش في الدقيقة 25 لكرة عرضية أرسلها لاعب حرس الحدود أحمد الشيخ.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة 28 للاعب حرس الحدود إبراهيم عبد الحكيم بعد كرة مشتركة بينه وبين لاعب الأهلي حسين الشحات.

وتصدى دفاع حرس الحدود في الدقيقة 30 لتسديدة قوية من لاعب الأهلي محمود حسن "تريزيجيه" ثم أوقف الحكم المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

وأرسل محمد هاني كرة عرضية في الدقيقة 34 وصلت لزميله طاهر محمد طاهر الذي سدد كرة مقصية علت مرمى حرس الحدود.

وألغى حكم المباراة في الدقيقة 37 هدفًا سجله اللاعب محمد حمدي زكي ليسيطر لاعبو الأهلي خلال الدقائق التالية على الكرة فأرسل لاعبه حسين الشحات بالدقيقة 40 كرة عرضية تصدى لها دفاع حرس الحدود.

وحصل فريق الأهلي على ركلة جزاء بالدقيقة (45+3) سددها محمود حسن "تريزيجيه" بنجاح في الشباك.

موعد مباراة حرس الحدود

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره حرس الحدود عند الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود

الأهلي بدأ مباراة حرس الحدود بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: مصطفى العش، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر ، محمود حسن "تريزيجيه"، حسين الشحات

المهاجم: جراديشاير

وشهد تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود عدة تغييرات عن التشكيل الذي خاض به الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا مثل: مصطفى شوبير، جراديشاير، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر إذ سيبدأون المباراة.

تشكيل حرس الحدود لمباراة الأهلي

حرس الحدود بدأ مباراة الأهلي بالتشكيل التالي: إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبدالحكيم، محمد مجلي، فوزي الحناوي، محمد روقا، محمد الدغيمي، محمود الزنلفي، أحمد الشيخ، عمر سافيولا، محمد النيجلي، محمد حمدي زكي.

ترتيب حرس الحدود والأهلي

فريق حرس الحدود يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الرابع عشر.

وعلى الجانب الآخر يحتل النادي الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن المحلة صاحب المركز الثاني عشر.

