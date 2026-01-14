الموت يفجع إبراهيم سعيد

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله

حسن شحاتة قبل مباراة مصر والسنغال: "احنا مبنخافش من حد"

سيف الجزيري ينتظم في تدريبات الزمالك بعد وداع أمم أفريقيا

أعلن نجم منتخب مصر السابق، إبراهيم سعيد وفاة شقيقته وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب سعيد: "البقاء لله وحده، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله أختي الوحيدة، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، راضي بقضاءك يارب".

ويواجه منتخب مصر اليوم منتخب السنغال في مباراة تقام ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف