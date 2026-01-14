مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

الموت يفجع إبراهيم سعيد

كتب : مصراوي

08:06 م 14/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم سعيد يبكي بعد خروجه من الحبس
  • عرض 12 صورة
    ابراهيم سعيد بالسجائر_Easy-Resize.com
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم سعيد لاعب إيفرتون السابق
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم سعيد 3
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم سعيد 9
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم سعيد 7
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم سعيد 2
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم سعيد 5
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم سعيد 1
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم سعيد 4

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نجم منتخب مصر السابق، إبراهيم سعيد وفاة شقيقته وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب سعيد: "البقاء لله وحده، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله أختي الوحيدة، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، راضي بقضاءك يارب".

ويواجه منتخب مصر اليوم منتخب السنغال في مباراة تقام ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم سعيد شقيقة إبراهيم سعيد منتخب مصر أخبار إبراهيم سعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟
حوادث وقضايا

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟
بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور
زووم

بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 1 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور