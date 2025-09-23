مباريات الأمس
"طاهر وشوبير أساسيان".. تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود

كتب : مصراوي

03:58 م 23/09/2025
أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود في الدوري.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره حرس الحدود عند الخامسة عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود

ويبدأ الأهلي مباراة حرس الحدود بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: مصطفى العش، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر ، محمود حسن "تريزيجيه"، حسين الشحات

المهاجم: جراديشاير

ترتيب حرس الحدود والأهلي

فريق حرس الحدود يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الرابع عشر.

وعلى الجانب الآخر يحتل النادي الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن المحلة صاحب المركز الثاني عشر.

