ثلاثي برتغالي يرفض تدريب الأهلي

كشف مصدر مسؤول بلجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن موقف ثلاثة مدربين من البرتغال دخلوا في مفاوضات معهم لتدريب الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

الأهلي كان قد أقال المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد 24 ساعة من خسارته أمام بيراميدز في الدوري بنهاية شهر أغسطس الماضي، لمزيد من التفاصيل عما قدمه مع الفريق.. اضغط هنا

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن هناك عدد من المدربين تقدموا باعتذارات خلال الساعات الماضية عن عدم الموافقة على العرض المقدم لهم من النادي الأهلي وعلى رأسهم الثلاثي البرتغالي روي فيتوريا، باولو بينتو وكارلوس كيروش .

وأتم المصدر تصريحاته بالتشديد على تكثيف لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لمفاوضاتها للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة حرس الحدود والأهلي

وفي سياق آخر يحل فريق الأهلي عند الخامسة عصر اليوم ضيفًا على نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

ترتيب النادي الأهلي وحرس الحدود في الدوري

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، بينما يدخل حرس الحدود اللقاء وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

