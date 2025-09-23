مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

ثلاثي برتغالي يرفض تدريب الأهلي

كتب : مصراوي

02:15 م 23/09/2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    روي فيتوريا وزوجته 7
  • عرض 23 صورة
    روي فيتوريا وزوجته 6
  • عرض 23 صورة
    روي فيتوريا وزوجته 5
  • عرض 23 صورة
    روي فيتوريا وزوجته
  • عرض 23 صورة
    روي فيتوريا وزوجته 2
  • عرض 23 صورة
    المدرب البرتغالي روي فيتوريا
  • عرض 23 صورة
    روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر
  • عرض 23 صورة
    روي فيتوريا
  • عرض 23 صورة
    كارلوس كيروش
  • عرض 23 صورة
    كيروش
  • عرض 23 صورة
    كيروش
  • عرض 23 صورة
    كارلوس كيروش
  • عرض 23 صورة
    بيسيرو وكارلوس كيروش
  • عرض 23 صورة
    باولو بينتو المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 23 صورة
    باولو بينتو
  • عرض 23 صورة
    باولو بينتو
  • عرض 23 صورة
    باولو بينتو مع رونالدو خلال توليه قيادة منتخب البرتغال
  • عرض 23 صورة
    باولو بينتو
  • عرض 23 صورة
    المدرب البرتغالي باولو بينتو
  • عرض 23 صورة
    باولو بينتو
  • عرض 23 صورة
    باولو بينتو المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 23 صورة
    باولو بينتو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول بلجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن موقف ثلاثة مدربين من البرتغال دخلوا في مفاوضات معهم لتدريب الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

الأهلي كان قد أقال المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد 24 ساعة من خسارته أمام بيراميدز في الدوري بنهاية شهر أغسطس الماضي، لمزيد من التفاصيل عما قدمه مع الفريق.. اضغط هنا

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن هناك عدد من المدربين تقدموا باعتذارات خلال الساعات الماضية عن عدم الموافقة على العرض المقدم لهم من النادي الأهلي وعلى رأسهم الثلاثي البرتغالي روي فيتوريا، باولو بينتو وكارلوس كيروش .

وأتم المصدر تصريحاته بالتشديد على تكثيف لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لمفاوضاتها للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة حرس الحدود والأهلي

وفي سياق آخر يحل فريق الأهلي عند الخامسة عصر اليوم ضيفًا على نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

ترتيب النادي الأهلي وحرس الحدود في الدوري

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، بينما يدخل حرس الحدود اللقاء وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

اقرأ أيضًا:

"تجرأ وأصبح منافس شرس".. ميدو يطلق تصريحات نارية حول مباراة بيراميدز في توقيت الزمالك

مصدر يكشف موعد حسم محمود الخطيب موقفه من رئاسة الأهلي

"البقاء لله".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على تجربة جون إدوارد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مدرب الأهلي كارلوس كيروش روي فيتوريا باولو بينتو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد