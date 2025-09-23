يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره الجونة، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك صدارة الدوري المصري، في المسابقة برصيد 16 نقطة، بعد خوض 7 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وفاز فريق الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي المقابل يحتل فريق الجونة المركز ال16، برصيد 7 نقاط، بعد خوضه 6 مباريات خسر مباراة وفاز مباراة، وتعادل في 4.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك والجونة، في الثامنة مساء عبر قناة أون تايم سبورت 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويغيب عن فريق الزمالك خلال مباراة اليوم عددا من اللاعبين على رأسهم التونسي سيف الدين الجزيري لأسباب فنية.