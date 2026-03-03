وجه ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق والرئيس الشرفي الحالي للنادي، رسالة إلى المسؤولين بشأن أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

رسالة مفاجئة من ممدوح عباس

كتب ممدوح عباس، عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات "إكس": "حتى لا يتصور البعض أن أرض الزمالك سيضيع حق النادي فيها؛ لن نقبل أرضاً بديلة و لن نقبل في الوقت نفسه أن يهان هذا النادي بسحب الأرض و مازلت مصراً و أناشد نيابة الأموال العامة بإنهاء التحقيقات إن وجدت ضرورة لها حتى يتم تبرئة ساحة النادي".

وأضاف: "ومازلت أناشد الأب الكبير رغم مسؤولياته الجسام في هذا الوقت بالذات، أن يعاد النظر في إعادة أرض أكتوبر للنادي. ونتعهد في خلال المدة الزمنية التي كانت مقررة أن تنتهي في أكتوبر 2026، وأرجو أن يسمح لنا بإضافة الفترة التي تم سحب الأرض فيها من أغسطس 2025 حتى يناير 2026 إلى هذه الفترة كفترة سماح أيضا لتكون 11 شهرا".

وأوضح: "نتعهد ببدء الإنشاءات الرياضية لتشمل مُركب لملاعب التنس و الاسكواش و الپادل و حمام سباحة أوليمبي و أيضا 4 ملاعب قانونية للناشئين مجهزة بمدرجات لحضور الجماهير وأرجو في الوقت نفسه أن يتم تفعيل اتفاق الـ10% للاستثمار العقاري في هذه الأرض، و أن يسترجع النادي 850 مليون جنيه والذي للعلم قد تم سداد أغلبهم ماعدا 33 مليون جنيه".

واختتم: " أنتم أباً للجميع و الرياضة هي عنوان الصحة و العافية و الحماية لأبناء مصر و أنا أعلم علم اليقين مدى إيمانكم يا سيدي بشباب مصر".

