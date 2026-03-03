

علق ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، على منحه الرئاسة الشرفية للنادي، تقديرا لما قدمه من دعم متواصل للنادي.

ممدوح عباس رئيسا شرفيا للزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي، منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، تقديرًا لما قدمه ويقدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل، وإسهامات واضحة ومواقف مشرفة تزيد على نصف قرن، بما يعكس انتماءً صادقًا وحرصًا دائمًا على رفعة كيان الزمالك العظيم.

وأضاف بيان الزمالك: "يعرب مجلس إدارة النادي عن خالص تقديره واعتزازه بهذه الجهود، مُثمنًا ما بذله من عطاء مخلص، بما يُسهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره العريضة. وهذا القرار يأتي في إطار حرص النادي على تكريم رموزه المخلصين، الذين كان لهم دورٌ بارزٌ في مسيرة النادي ودعم النجاح والاستقرار".

أول تعليق لممدوح عباس

كتب ممدوح عباس، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "رحلة طويلة وحب وعشق لنادي الزمالك وللفانلة البيضاء تُوّجت بمنحي الرئاسة الشرفية للنادي. أتذكر جيدا سنة 9152 عندما جئت إلى القاهرة لحضور مباراة الزمالك عندما كان النادي في مقره القديم مكان مسرح البالون".

وأضاف: "أشكر مجلس الإدارة و كم المكالمات الهائل التي تلقيتها بالأمس وأرجو أن أكون عند حسن الظن بي".



