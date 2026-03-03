انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأرز، والزيت، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ينخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

اقرأ أيضا :



65 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

انخفاض أسعار الأرز والزيت والجبن الرومي اليوم بالأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء