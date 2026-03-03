إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والأرز والذهب

كتب : ميريت نادي

04:47 م 03/03/2026

اسعار المواد الغزائية _ ارشيفية

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأرز، والزيت، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ينخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

