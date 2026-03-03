مباريات الأمس
خبير لوائح يعلق على قرار المحكمة الرياضية بشأن بطل الدوري الموسم الماضي

كتب : يوسف محمد

05:32 م 03/03/2026
علق عامر العمايرة خبير اللوائح، على قرار المحكمة الرياضية بأحقيقة النادي الأهلي في لقب الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025، بعد الطعن الذي تم تقديمه من قبل بيراميدز أمام المحكمة الرياضية.

وكان النادي الأهلي أعلن منذ قليل، أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارها بأحقية المارد الأحمر في لقب الدوري المصري الموسم الماضية 2024-2025.

تصريحات عامر العمايرة لمصراوي

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "القرار الصادر من المحكمة الرياضية بأحقية الأهلي، في الحصول على لقب الدوري الموسم الماضي نهائي ولا يمكن الطعن فيه".

وأضاف: "لا يمكن الطعن في القرار الصادر من المحكمة الرياضية بأحقية الأهلي، لكن يمكن لبيراميدز تقديم طعن على الإجراءات، إذا كان بيراميدز يرى أن الاجراءات بها مخالفة يمكن تقديم طعن على الإجراءات وليس على القرار نفسه".

بطل الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025

وكان النادي الأهلي توج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025، بعدما احتل صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.

وفي المقابل احتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 56 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر النادي الأهلي.

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وبيراميدز

