أعلن نادي كالمار السويدي اليوم الثلاثاء 3 مارس الجاري، التعاقد مع المدافع المغربي أشرف داري، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان المدافع المغربي أشرف داري انضم إلى النادي الأهلي، في أغسطس من عام 2024 قادما من صفوف فريق بريست الفرنسي.

مواجهة مرتقبة بين أشرف داري ومدربه السابق ريبيرو

وسيكون المدافع المغربي أشرف داري، على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام مدربه السابق بالنادي الأهلي خوسيه ريبيرو، الذي يتولى القيادة الفنية لفريق آيك السويدي حاليا.

موعد مباراة آيك وكالمار

ومن المقرر أن تقام مباراة آيك بقيادة خوسيه ريبيرو وكالمار والذي يضم ضمن صفوفه أشرف داري، يوم 19 أبريل المقبل في إطار منافسات الدوري السويدي.

