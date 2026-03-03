بيروت (د ب أ)

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت عددًا من المناطق في جنوب لبنان، فيما طال القصف المدفعي بلدة الخيام وأطراف بلدتي أرنون ويحمر الشقيف.

وأغار طيران قوات الاحتلال على حي كسار زعتر في مدينة النبطية، وعلى بلدات المنصوري، والسكسكية، ويحمر الشقيف، واللوبيه، وبنعفول، وطير دبا، وعنقون، ودبين، وميفدون في جنوب لبنان.

كما استهدفت الغارة الإسرائيلية التي نفّذتها طائرة مسيّرة دراجةً نارية في بلدة قبريخا في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شخصين واصابة شخصين، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار اليوم الثلاثاء على مركز "الجماعة الإسلامية" في محلة "البستان الكبير" في مدينة صيدا في جنوب لبنان. كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدداً من القذائف المدفعية على بلدة الخيام وأطراف بلدتي ارنون ويحمر الشقيف في جنوب لبنان.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شنّ غارتين، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدد من البلدات في جنوب لبنان، وتوغلت قوات الاحتلال إلى أطراف بلدات راميا وعيتا الشعب والقوزح في جنوب لبنان.

كما شنّ الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت عدد من المناطق في جنوب لبنان. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي يحمر الشقيف وأرنون، وطريق عدشيت -القصيبة في جنوب لبنان.

ونفّذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات عيتا الشعب وكفرملكي وقعقعية الجسر والزرارية، مسجّلا تقدّم للقوات الإسرائيلية إلى عدد من المواقع والبلدات الجنوبية.

وكان الجيش اللبناني، قد أخلى صباح الثلاثاء، عدداً من مواقعه المتقدّمة في جنوب لبنان عند الحدود مع إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف والغارات صباح اليوم، عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، بعد إنذار أطلقه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ52 بلدة جنوبية بإخلائها. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ منذ فجر أمس الإثنين سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعدد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة.