إيران تستهدف مجددًا قواعد أمريكية في الخليج.. وانفجارات تهز الإمارات وقطر

كتب : مصطفى الشاعر

08:04 م 03/03/2026

إيران تستهدف قواعد أمريكية في الخليج

شهدت منطقة الخليج العربي، تصعيدا عسكريا خطيرا؛ حيث أفادت تقارير دولية بسماع دوي انفجارات "عنيفة" في عدة مدن، تزامنا مع أنباء عن هجوم صاروخي استهدف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والكويت.

انفجارات في دبي وأبوظبي

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن شهود عيان سماع دوي انفجار كبير هز مدينة دبي، فيما تحدثت تقارير أخرى عن سلسلة انفجارات ضخمة وقعت في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

اعتراض أهداف في الدوحة

في سياق متصل، أعلنت الدفاعات الجوية القطرية، عن اعتراض أهداف مُعادية في سماء العاصمة "الدوحة" دوي انفجارات ضخمة، فيما أفادت المصادر بأن القواعد الأمريكية في المنطقة كانت الهدف الرئيسي لهذه الموجة من الهجمات.

استنفار في الكويت

أما في الكويت، فقد دوت صفارات الإنذار في أنحاء متفرقة من البلاد، وسط أنباء عن تعرّض محيط القواعد التي تضم قوات أمريكية لهجمات صاروخية ومسيّرات، في ظل استمرار التوتر العسكري بين واشنطن وطهران.

يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

