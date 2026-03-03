"مبيتأخرش عن حد".. الزمالك يكشف سر منح ممدوح عباس منصبا جديدا

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن منح الرئاسة الشرفية لممدوح عباس جاء تقديرًا لدعمه المتواصل للنادي في أصعب الظروف.

وقال نصر خلال تصريحات لبرنامج «أون سبورت»: "ممدوح عباس كان دائمًا داعمًا للزمالك، حتى في حال وجود خلافات شخصية مع أي أحد، ودعمه للنادي لم يتوقف أبدًا، سواء للاعبين أو لمجالس إدارات، دون أي هدف أو مقابل".

وأضاف: "يمكنك سؤال أي شخص في النادي، فهو لم يتأخر يومًا عن تلبية أي طلب لأي عامل أو موظف في النادي، وكان دائمًا مساندًا للجميع دون أي هدف شخصي، والقرار بمنحه الرئاسة الشرفية كان بالإجماع".

واختتم نائب رئيس الزمالك حديثه متمنيًا لـ عباس دوام الصحة، وأن يظل دائمًا سندًا لنادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك أعلن في بيان رسمي خلال الساعات الماضية، منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي، تقديرًا لما قدمه ويقدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل، وإسهامات واضحة ومواقف مشرفة تزيد على نصف قرن، بما يعكس انتماءً صادقًا وحرصًا دائمًا على رفعة كيان الزمالك العظيم.